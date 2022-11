ROMA, C'è anche Odriozola per sostituire Karsdorp

Allo stato attuale la situazione tra Rick Karsdorp e la Roma appare quasi irrecuperabile e, in attesa del faccia a faccia, Tiago Pinto è già alla ricerca di un giocatore che possa prendere il posto dell’olandese almeno fino a giugno. La soluzione più semplice da adottare a gennaio - riporta gazzetta.it - porta a Bereszynski della Sampdoria, già accostato ai giallorossi durante lo scorso mercato di gennaio. L'esterno polacco è attualmente impegnato a giocarsi il Mondiale con la sua nazionale, ma al rientro in Italia sarebbe entusiasta di trasferirsi alla corte di Mourinho.

Più di un'opzione invece arriva dalla Liga, dove militano tre giocatori cerchiati in rosso sul taccuino di Pinto. Il primo è Odriozola, ex Fiorentina in uscita dal Real Madrid, poi Héctor Bellerin: l'ex Arsenal non è entusiasta all'idea di lasciare il Barcellona ma, dopo i segnali ricevuti dai blaugrana nelle ultime settimane, sembra essersi convinto a lasciare la Catalogna per trovare continuità (sulle sue tracce c'è anche il Betis). L'ultima idea è invece Ivan Fresneda, terzino classe 2004 del Valladolid: cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, l'esterno è valutato circa un milione di euro.