Il Lecce onorerà il piccolo Ibrahim: "Lunedì iniziativa per ricordarlo"
Il Lecce ha voluto ricordare Ibrahim, giovane tifoso salentino scomparso prematuramente un mese e mezzo fa, annunciando anche un’iniziativa in sua memoria prevista per lunedì a margine del match contro la Fiorentina: “Il piccolo Ibrahim il 2 marzo muore a soli 11 anni per un malore improvviso nella sua scuola, l’istituto “Tempesta - Galateo”.
La sua prematura scomparsa ha scosso tutto il nostro territorio.
Ibrahim era un grande tifoso del Lecce, una passione trasmessa dal padre Khadim. Nato in Senegal ma cresciuto nel Salento, Khadim ha stretto fin da subito un legame profondo con la comunità locale, tanto da decidere di mettervi radici e crescere i suoi quattro figli insieme alla moglie.
Khadim, cantante dei Ghetto Eden, negli scorsi mesi aveva pubblicato una canzone per esprimere l’amore verso i nostri colori: il titolo è “Forza Lecce”.
Il piccolo Ibrahim aveva partecipato alla composizione proprio di questo brano, che nel pre partita di Lecce-Fiorentina verrà cantato allo stadio Via del Mare dal padre Khadim.
Sarà l’occasione per ricordare Ibrahim ed il suo legame con i nostri colori”.
Questo il post pubblicato su Instagram dalla squadra salentina:
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