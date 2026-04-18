Calcio donne, qualificazioni mondiali: Danimarca-Italia finisce 0-0

Calcio donne, qualificazioni mondiali: Danimarca-Italia finisce 0-0
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Oggi alle 17:45News
di Redazione FV
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(ANSA) - ROMA, 18 APR - L'Italia pareggia 0-0 con la Danimarca in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027. Le azzurre di Andrea Soncin, impegnate a Copenaghen, restano a tre punti di distanza dalle danesi che guidano il gruppo 1 europeo. Solo la prima del raggruppamento si qualifica direttamente a Brasile 2027. (ANSA).