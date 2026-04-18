Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali del match: si parte alle ore 18

Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali del match: si parte alle ore 18
Oggi alle 17:30News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, partita valida per la trentatreesima giornata di campionato, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18:00.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani, Elmas, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Provstgaard, Maldini, Przyborek. Allenatore: Maruizio Sarri.