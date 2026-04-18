Caressa: "Lunedì vince il Lecce". Zazzaroni: "No, viola favoriti"

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Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, durante il "Deejay football club" su Radio Deejay, hanno reso noto il loro pronostico per la sfida di lunedì tra Lecce e Fiorentina. “Secondo me vincerà il Lecce - esordisce Caressa convinto - perché i viola sono più scarichi e già salvi”. Il collega Zazzaroni ribatte: “Io vedo proprio la Fiorentina favorita, perché ha il giocatore italiano più forte in questo momento, ossia Niccolò Fagioli”.