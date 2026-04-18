Serie A, il Parma batte 1-0 l'Udinese e ora sale a quota 39 punti

Serie A, il Parma batte 1-0 l'Udinese e ora sale a quota 39 puntiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:59News
di Redazione FV

Finisce 1-0 per il Parma la sfida di campionato contro l’Udinese. I crociati sono passati in vantaggio nel secondo tempo grazie al gol di Elphege (51’) che si è rivelato vincente. Adesso la squadra allenata da Cuesta occupa il tredicesimo posto in classifica con 39 punti, a pari merito almeno momentaneamente con il Torino di D’Aversa.