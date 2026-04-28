Da Piccoli a Lucca, quanti flop estivi. TMW: "Serie A povera e investimenti errati"

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Nell'editoriale odierno di Tuttomercatoweb.com, spazio ai tanti flop dell'ultimo mercato estivo. I club di Serie A hanno meno disponibilità economiche di tanti altri competirors europei e quei pochi soldi che sono stati spesi un anno fa sono stati investiti male, soprattutto nel reparto attaccanti. È il tema evidenziato e trattato oggi da TMW, con la firma di Raimondo De Magistris, che fa un recap di ogni operazione rivelatasi sbagliata: "Abbiamo poche fiches da giocarci, ma quasi sempre riusciamo a puntare sul cavallo sbagliato. Roberto Piccoli, 25 milioni di euro dopo un campionato da dieci gol col Cagliari, a Firenze con o senza Kean non s'è dimostrato all'altezza delle aspettative. Della spesa. E chi ha mai visto Petar Ratkov? Piuttosto Sarri schiera Provedel centravanti... La Roma in estate aveva puntato su Evan Ferguson: bocciato. Il Como sta chiedendo il massimo a Douvikas dopo aver sbagliato l'innesto di Alvaro Morata, il Milan a gennaio ha provato a porre rimedio agli errori estivi con l'arrivo di Niclas Fullkrug: ancora quattro partite e poi tornerà a Londra".

E poi: "Cosa salvare? Sicuramente un paio di operazioni e senza dubbio l'operato della capolista. Il Napoli presto riscatterà Rasmus Hojlund per 44 milioni dopo averne spesi sei la scorsa estate per il prestito. Operazione riuscita. La Roma ripartirà da Donyell Malen, attaccante che in 100 giorni è riuscito a entrare nella top cinque dei migliori marcatori del campionato. E poi c'è l'Inter, una squadra pronta a vincere la Serie A grazie a un reparto avanzato di tre spanne sopra a quello delle rivali. Confermati Lautaro Martinez e Marcus Thuram, inseriti in rosa Esposito e Bonny al posto di Taremi, Arnautovic e Correa. Il risultato è un attacco che in campionato ha realizzato 80 gol, +21 rispetto al Como che è secondo in questa speciale graduatoria. Ventotto gol in più del Napoli, addirittura 32 in più del Milan. La vera differenza tra chi è davanti e chi insegue".