Milan, Allegri frena sul mercato: "Parlarne ora non serve a niente"
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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato poco fa in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus di domani. Il tecnico del club rossonero, che stando agli ultimi rumors di mercato sarebbe sulle tracce del regista della Fiorentina Niccolò Fagioli, ha parlato anche del tema legato al mercato: "Parlare ora di mercato non serve a niente. Quando sei preso dal finale di stagione e dall'obiettivo che è lì davanti, serve solo fare passettini in avanti.
Una volta raggiunto l'obiettivo, saremo tutti più lucidi nel valutare le cose. Se ti metti ora a tavola, magari sei anche un po' non dico destabilizzato, ma vedi le cose in maniera meno chiara perché sei troppo preso dal momento della stagione".
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