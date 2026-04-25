Serie A, Hellas Verona-Lecce: ecco le formazioni ufficiali del match

Serie A, Hellas Verona-Lecce: ecco le formazioni ufficiali del matchFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Alle 20:45 è in programma il calcio d'inizio di Hellas Verona-Lecce, ultima sfida di oggi valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali del match.

Verona (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lovrić, Valentini, Sarr, Bradarić, Lirola, Slotsager, Harroui, Tomich, Cham, Ajayi, Elmusrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N’Dri, Pérez, Helgason, Camarda, Gorter, Marchwiński, Ngom, Kovac, Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco