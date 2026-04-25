Bologna, sentite Italiano: "Se c'è uno che non molla, quello sono io"

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Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha rettificato alcune sue dichiarazioni equivoche pronunciate di recente (“la nostra stagione è già finita” aveva detto dopo la sconfitta con la Juventus: "Non ho detto solo che la stagione è finita. Dicevo, per le prime posizioni, per quello che conta, per l'Europa League e per la Champions. Alla Bologna sportiva non possiamo regalare una competizione europea, ma dobbiamo blindare l'ottava posizione che ci ha chiesto la società.

L'impegno c'è sempre, poi puoi perdere e vincere, ma noi da qui alla fine non molleremo. Quelle virgolette qualcuno le ha fraintese e se c'è uno che non molla mai quello sono io, non mi piace mai perdere. Abbiamo cercato di preparare bene la gara, con qualcosa di diverso: qualcosina di positivo lo abbiamo fatto, vediamo di ridurre il malcontento che c'è stato all'interno dello stadio".