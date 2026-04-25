Parma, Delprato: "Tanti leader sono andati in club forti come la Viola"

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Queste le parole in conferenza stampa del capitano del Parma, Enrico Delprato, dopo la sfida vinta 1-0 col Pisa: "Cosa non è andato quest'anno? Il termine di paragone che voglio fare è questo: abbiamo perso tanti elementi forti e di qualità, non è un caso che questi giocatori sono andati a migliorare, in squadre importanti come Liverpool, Fiorentina (Sohm, ndr), Inter e PSV, squadre abituate a fare campionati di grande livello, la qualità di questi ragazzi non si discute. La differenza importante è che quest’anno, magari non giocando benissimo, siamo riusciti a strappare punti importanti col sacrificio di tutti i ragazzi. Se il Parma si difende bene è merito di tutti, non solo dei difensori ma di una fase difensiva che parte dagli attaccanti.

Tutti i ragazzi sapevano qual era il loro ruolo e lo hanno fatto al massimo. Nella prima parte del campionato non abbiamo espresso chissà quale calcio, è vero, ma credo che siamo migliorati qualitativamente nella seconda parte dell’anno. Il fatto che siamo riusciti a portare a casa dei risultati è stato importante".