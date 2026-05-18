Rivoluzione in casa Juventus dopo la Fiorentina, Comolli destinato a saltare
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Secondo quanto riporta TMW, la sconfitta contro la Fiorentina costa caro a Damien Comolli. Sarà il dirigente a pagare per il fallimento sportivo del club bianconero che dopo la sconfitta di ieri contro i viola è destinato a portare la squadra in Europa League il prossimo anno, mancando così il raggiungimento della Champions. Se questo scenario dovesse essere confermato anche dopo l'ultimo turno di Serie A, rischiano di essere in diversi a pagare. Sicuramente Comolli, reo di campagne acquisti a suon di milioni che non hanno portato a poco e all'esclusione dalla prossima Champions.
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