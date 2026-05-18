Pongracic pre-convocato per al Mondiale: è nella lista della Croazia
Marin Pongracic sarà con tutta probabilità l'unico giocatore della Fiorentina al prossimo Mondiale che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il CT Dalic ha emesso oggi la lista dei pre-convocati per la rassegna mondiale e tra i difensori figura anche il classe '97 di proprietà viola. Questa la lista completa:
DOMINIK LIVAKOVIĆ — GK
DOMINIK KOTARSKI — GK
IVOR PANDUR — GK
JOŠKO GVARDIOL — DF
DUJE ĆALETA-CAR — DF
JOSIP ŠUTALO — DF
JOSIP STANIŠIĆ — DF
MARIN PONGRAČIĆ — DF
MARTIN ERLIĆ — DF
LUKA VUŠKOVIĆ — DF
LUKA MODRIĆ — MF
MATEO KOVAČIĆ — MF
MARIO PAŠALIĆ — MF
NIKOLA VLASIĆ — MF
LUKA SUČIĆ — MF
MARTIN BATURINA — MF
KRISTIJAN JAKIĆ — MF
PETAR SUČIĆ — MF
NIKOLA MORO — MF
TONI FRUK — MF
IVAN PERIŠIĆ — FW
ANDREJ KRAMARIĆ — FW
ANTE BUDIMIR — FW
MARCO PAŠALIĆ — FW
PETAR MUSA — FW
IGOR MATANOVIĆ — FW
STAND-BY CALL UP
LOVRO MAJER — MF
FRANJO IVANOVIĆ — FW
DION DRENA BELJO — FW
IVAN SMOLČIĆ — DF
KARLO LETICA — GK
ADRIAN ŠEGECIĆ — MF
LUKA STOJKOVIĆ — MF
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