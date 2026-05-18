Social

De Gea festeggia il 2-0 alla Juve: "Un risultato che significa più dei punti"

De Gea festeggia il 2-0 alla Juve: "Un risultato che significa più dei punti"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:23News
di Redazione FV

"Un risultato che significa più dei punti". Poche parole scritte sul proprio profilo Instagram da parte di De Gea, a corredo di alcune immagini della partita di ieri tra Juventus e Fiorentina, per festeggiare i tre punti arrivati contro i bianconeri.

Il capitano viola celebra così il risultato ottenuto allo Stadium.