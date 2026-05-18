Mandragora e i gol, CorSport: "Tra i migliori marcatori, non è scontato"

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Il Corriere dello Sport - Stadio tesse le lodi di Rolando Mandragora, definendo il suo gol contro la Juventus un bolide potente e preciso. Quel tiro disegnato col goniometro - si legge - rappresenta alla perfezione la raffinatezza del suo mancino. Mandragora è diventato il terzo miglior marcatore stagionale della Fiorentina con otto reti all'attivo. Meglio di lui hanno fatto Moise Kean, a quota nove gol, e Albert Gudmundsson, dieci.

Quindi due attaccanti, a cui per definizione spetta centrare la rete. Un po’ meno scontato per un centrocampista come l’ex Torino, che però anche quest’anno ha contribuito pesantemente alla produzione offensiva. Motivo per cui è il secondo giocatore più impiegato della rosa assieme a De Gea, Ndour e Dodo (46 presenze).