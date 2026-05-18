Cesari su Juventus-Fiorentina: "McKennie, fallo giusto. E su Vlahovic..."

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Graziano Cesari, ex arbitro ospite in studio ieri su Canale 5 per analizzare gli episodi di Juventus-Fiorentina, ha promosso le scelte di Massa. Partendo dal gol annulato a McKennie: "Semplicemente non poteva prendere posizione davanti a Gosens, quindi lo ha spinto alla schiena mentre il difensore cerca di prendere il pallone. Inevitabile fischiare punizione, si vede un braccio che si allarga vero l'avversario. L'entità della spinta? Quando è in attacco lo valutano in un modo, se è in difesa in un altro. Secondo te danno un rigore per questa cosa qua? Mai".

Sul gol annullato a Dusan Vlahovic, Cesari approva: "Una situazione in cui il VAR ha agito perfettamente con il direttore di gara, che poi si prende la responsabilità. Massa viene richiamato al VAR per una decisione non facile. Perché c'è un tocco: se è giocata il gol è buono, altrimenti non lo è. Massa decide, non decide il VAR per Massa, questo fa piacere".