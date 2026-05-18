Moggi duro con la Juventus: "L'Europa League è la giusta dimensione"

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All'indomani della sconfitta interna subita dalla Juventus contro la Fiorentina, ai microfoni di TuttoJuve.com ha parlato l'ex ad bianconero Luciano Moggi: "Non sono sorpreso del ko: in casa la Juve deve costruire il gioco e non ha il centrocampo per farlo. Non è un caso che i risultati peggiori quest'anno siano arrivati proprio tra le mura amiche. In trasferta invece va un po' meglio perché ti difendi in contropiede e puoi fare anche qualche gol ".

Crede ancora alla Champions o vede la Juve destinata all'Europa League? "Penso che non ci siano dubbi su questo, che poi è anche la giusta collocazione per i giocatori della Juventus. Se le avessero vinte entrambe sarebbero finiti in Champions, erano terzi per demerito delle altre che avevano perso dei punti per strada. Con Spalletti erano reduci da un ottimo periodo, ma non si poteva pretendere il gioco da una squadra composta in questo modo".

Adesso sono tutti in discussione… "Normale che sia così quando le cose non vanno bene, d'altronde il calcio è nato per far discutere. L'unico che sta provando a far emergere qualcosa in questa squadra è Luciano Spalletti. E' l'unica cosa che posso dire in base a quello che ho visto, poi per il resto non posso commentare ciò di cui non sono a conoscenza".