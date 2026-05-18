Caroppo: "Con la tranquillità è emersa la risolutezza. Lasciateci gioire"

Caroppo: "Con la tranquillità è emersa la risolutezza. Lasciateci gioire"FirenzeViola.it
Oggi alle 13:39News
di Redazione FV

Così Luigi Caroppo su La Nazione all’indomani di Juventus-Fiorentina 0-2: “Sì, lasciateci gioire. Perché vincere in casa degli avversari storici, nel “derby” di casa nostra, non può essere mai banale. E così questa vittoria nella stagione più buia delle ultime accende una luce che illumina su certe dinamiche della squadra.

Una cosa è certa: la formazione viola, ostaggio del gioco della salvezza ancora da raggiungere, è rimasta imprigionata in paure che talvolta si sono trasformate in terrore puro per quanto espresso in campo. Una volta respirata l’aria della tranquillità ha manifestato risolutezza e determinazione”.