RISULTATI, Roma nervosa con Sassuolo. Il Parma...

Finiscono 0-0 entrambe le partite che si sono disputate alle 15, Parma-Benevento e Roma-Sassuolo. E' successo un po' di tutto all'Olimpico dove nel finale di primo tempo Pedro è stato espulso per doppio giallo costringendo la Roma a giocare in dieci per tutta la ripresa. Al 45' il Var ha annullato un gol sempre ai giallorossi, di Mkhitaryan e nella concitazione viene espulso anche il tecnico Fonseca. Come noto Udinese-Atalanta è stat rinviata per impraticabilità del campo a data da destinarsi. Alle 18 c'è Crotone-Napoli.