Dionisi non decolla ma il Watford sembra dargli fiducia nonostante l'ombra di Iordanescu

Il tecnico toscano Alessio Dionisi in estate è volato al Watford, in Championship, dove però la squadra non decolla. Anzi, con otto sconfitte in 15 partite di campionato e zero vittorie esterne, il Watford è solo ventesimo. La società però non sembra intenzionata a sostituire l'allenatore sfruttando la pausa per le nazionali.

Lo riferisce Sky Sports News. Il lavoro del tecnico sarebbe stato infatti condizionato da infortuni e 12 cambi nella rosa e per questo il Watford vuole dargli ancora tempo. Non trovano così conferma le voci arrivate dalla Romania di una trattativa del club inglese con il tecnico rumeno Edward Iordanescu, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Legia Varsavia.