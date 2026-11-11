Mancini: "Tutti volevano i giovani, noi speriamo di azzeccarli. Sulla Francia..."

Domani sera l'Italia affronterà la Francia a San Siro, uno stadio che nelle ultime tre partite non ha portato bene agli azzurri. In conferenza stampa però il ct Roberto Mancini ricorda: "Io l'ultima l'ho vinta, e non era neanche semplice, con l'Inghilterra" dice con sicurezza. Tra i giocatori che hanno calcato il prato del meazza c'è Donnarumma che con l'ambiente milanese non si era lasciato bene, Mancini si augura non ci siano fischi: "Gigio è un grande portiere, oltre a essere un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi: uno allo stadio si spera che vada a tifare, noi speriamo di metterci nelle condizioni per farci tifare".

Sull'obiettivo di domani, primo posto o conferme Mancini spera in tutte e due: "Cerchiamo sicuramente conferme e miglioramenti. Poi, ovviamente, visto che abbiamo sette punti e due partite da giocare, possiamo qualificarci. Mi sembra che sia una cosa buona e all'inizio anche un un po' insperata. Entrambe le cose".

Il focus della Nazionale di Mancini è sicuramente sui giovani, con cui spera in un miglioramento del calcio italiano: "Purtroppo non ho la soluzione. Noi dobbiamo chiamarli per conoscerli direttamente, aver avuto dei ragazzi più giovani è stato importante per conoscerli e capire le qualità che possono avere, anche in ottica futura. (...) Tutti volevano i giovani, l'ho letto ovunque e mi sembra anche giusto e logico. Tutti si lamentano che non giocano mai, noi cercheremo di chiamarli e speriamo di azzeccarli. Poi, se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita, perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo e l'abbiamo sempre fatto. Ma è il focus è sui giovani: allenarsi con giocatori di ato livello è importante".

Il Ct non si sbilancia sulla formazione (“ho ancora dei dubbi davanti, li scioglierò domani”) e scherza sul possibile forfait di Mbappé (confermato successivamente da Zidane): “Suggerirei di non rischiare…Poi ha la Champions League con il Real Madrid, è meglio se non gioca domani. Detto questo la Francia ha cinque o sei attaccanti uno meglio dell'altro, è difficile scegliere. Anche se venisse un raffreddore a Olise non sarebbe male… scherzi a parte, è bello giocare partite così con avversari così forti, è il bello del calcio”.