Pochettino verso lo United, gli Stati Uniti pensano a Guardiola ct

Il ct degli Stati Uniti Mauricio Pochettino potrebbe lasciare la guida della nazionale a stelle e strisce dopo le prossime partite di CONCACAF Nations League per approdare al Manchester United. La Federazione strebbe dunque pensando ad un nome importante per sostituirlo.

E secondo "The Athletic", che cita fonti vicine alla US Soccer, il nome in cima alla lista della dirigenza sarebbe quello di Pep Guardiola, svincolato dopo l’addio al Manchester City in estate. A lui avevano pensato anche Maldini e Leonardo nella loro brevissima esperienza da dirigenti azzurri ma Guardiola rifiutò perché non aveva intenzione di tornare subito in panchina, così come sembra intenzionato a non farlo ora. Tra l'altro la Federazione statunitense aveva già pensato a lui in passato, quando soggiornò a New York nel suo anno sabbatico post Barcellona, ed anche prima che la scelta cadesse su Pochettino; insomma non è un nome improvvisato ma che piace per il suo profilo di allenatore di qualità e dall'esperienza internazionale, avendo allenato in Paesi diversi.