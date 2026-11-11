Brutto incidente in pista per il portiere del Como Sanchez, per fortuna illeso

E' costata cara la passione per le automobili e per la velocità (in pista) al portiere del Como Robert Sanchez, che al volante di una Ferrari si è schiantato in una curva del circuito tedesco del Nuerburgring, uscendo per fortuna illeso dall'abitacolo nonostante i gravi danni subiti dall'auto nella parte anteriore. Sanchez come detto infatti è un grande appassionato di automobili e ha una notevole collezione che comprende lussuosi Suv, rarità giapponesi, classiche auto europee e bolidi da pista, sui quali scrive anche il nome. Ma stavolta appunto la velocità l'avrebbe tradito.

Il numero uno spagnolo in prestito al club lariano dal Chelsea, secondo quanto riporta il 'The Sun', in pista infatti avrebbe perso il controllo dell'auto, schiantandosi all'altezza di una curva, a causa della velocità troppo elevata con cui l'avrebbe affrontata, almeno stando alle testimonianze raccolte dal tabloid stesso. "E' sceso come se non fosse successo nulla e ha iniziato a raccogliere i pezzi dell'auto - ha spiegato appunto un testimone che ha assistito all'incidente - Era vestito con abiti normali e aveva il casco da corsa, che non si è tolto per un bel po'. Sembrava volesse mantenere l'anonimato".