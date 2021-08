RIPA, La reazione dei viola mi è piaciuta. Nastasic...

All'indomani della prima gara di campionato l'ex team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha condiviso le sue impressioni sulla prima dei viola: "Da quanto visto ieri a Roma la squadra sembra avere un'identità ed essere compatta, ho notato rispetto agli ultimi due anni che quando è successo qualcosa di avverso i viola hanno reagito. Gli episodi hanno condizionato la gara: sull'espulsione di Dragowski la valutazione dell'arbitro rimane condivisibile, anche se è stata diversa rispetto a quella fatta con Musso il giorno prima in una situazione molto simile. Dopo il rosso la Fiorentina ha reagito bene e anche in dieci ha giocato, poi ci sono state sbavature ed errori difensivi. Ora bisogna dare una mano ad Italiano, anche dal punto di vista del mercato. Per il suo gioco serve un regista, è sembrato evidente anche dalla partita di ieri. La fase difensiva è stata fatta discretamente, poi i gol sono arrivati per una questione di centimetri. Servono degli innesti di qualità, non solo a centrocampo ma anche in difesa, soprattutto a destra".

Su Matjia Nastasic, che Ripa ha avuto nella sua prima esperienza alla Fiorentina: "Lo conosco bene, mi impressionò per la calma olimpica che aveva anche da giovanissimo. Poi gli infortuni lo hanno rallentato, anche se ha comunque fatto campionati importanti. Credo che sia un innesto importante che completa un reparto con già tre centrali importanti. Credo che Nastasic possa essere un titolare per l'esperienza e la qualità; a me Quarta piace molto ma credo che accanto al serbo ci vada il suo connazionale Milenkovic, con magari l'argentino dirottato a destra in caso di mancato acquisto di un terzino".