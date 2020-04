RIENTRO STRANIERI, Il PSG valuta il doppio tampone

Tanti giocatori stranieri visto lo stop del campionato e il lockdown hanno preferito fare ritorno nei paesi di origine. Tutti i club, in previsione della ripartenza dei campionati, stanno dunque richiamando i propri tesserati perché per 14 giorni dovrebbero mettersi in isolamento. Ma il PSG, che tra i nomi di spicco di giocatori da far rientrare dall'estero ha Neymar, sta valutando un'alternativa alla quarantena, il doppio tampone. La negatività accertata renderebbe infatti inutile la necessità di rimanere in quarantena. È quanto riporta Le Parisien. In Italia alcune società hanno fatto,già rientrare alcuni tesserati mettendoli in quarantena mentre la Fiorentina aspetta date più certe per far tornare Ribery, unico straniero rientrato in patria. La soluzione prospettata da Parigi permetterebbe però di accorciare i tempi del rientro a tutti gli effetti nel gruppo senza necessità di partire senza date certe di inizio degli allenamenti e campionati.