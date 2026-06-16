Ricordate Pedro? Ora lo vuole la Juventus: contatti con il Flamengo

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Ricordate Pedro alla Fiorentina? L'attaccante brasiliano potrebbe tornare in Serie A dopo che ormai sette anni fa fu preso dal club viola (dall'allora direttore sportivo Pradè assieme a Joe Barone) senza però mai riuscire a trovare spazio anche a causa di un problema fisico con cui era stato acquistato dal Fluminense. Zero le reti segnate a Firenze, tant'è che fu rispedito in Brasile.

Dopo il ritorno in patria, al Flamengo, Pedro ha realizzato 169 gol in 335 partite ufficiali e secondo quanto riporta TMW avrebbe puntato gli occhi su di lui la Juventus, alla ricerca di un attaccante per sostituire il partente Vlahovic. Il club bianconero sta attivando i primi contatti per arrivare al classe '97,che ha un contratto con il Flamengo fino al 31 dicembre del 2027.