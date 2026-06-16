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Parisi di nuovo a Villa Stuart: le immagini della visita di controllo al ginocchio
FirenzeViola.it
A quasi un mese dal suo infortunio, Fabiano Parisi torna a Villa Stuart. Il terzino della Fiorentina, che lo scorso 17 maggio, in occasione del match contro la Juventus, si era procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ha fatto di nuovo visita alla clinica romana specializzata nelle operazioni e nel trattamento di infortuni simili.
Come mostra il post condiviso dalla pagina instagram della clinica, Parisi ha portato la propria maglia al professor Mariani, luminare nel campo. A trenta giorni esatti dall'operazione, un controllo di routine. Il prossimo è fissato fra un mese, col calciatore che spera di toranre in campo entro novembre.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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