La Francia batte il Senegal 3-1 nell'esordio Mondiale. Mbappé da record

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Inizia con una vittoria il Mondiale della Francia che a differenza di tante altre nazionali europee non sbaglia all'esordio e batte 3-1 il Senegal facendo tutto nel secondo tempo. Nei primi quarantacinque minuti del match, gli uomini di Deschamps soffrono gli avversari e addirittura arrivano a non tirare mai in porta rischiando anche di prendere gol.

Ma nella seconda frazione cambia tutto, con Mbappé che prende in mano la squadra e prima conquista un rigore non visto incredibilmente dall'arbitro, poi segna su un'imbucata di Olise. Di Barcola nel finale il gol che sembra chiudere definitivamente la sfida, anche se Mbaye la riapre nel recupero prima che Mbappè segni un altro eurogol diventando così il miglior marcatore della storia della Francia, staccando Giroud con questa doppietta.