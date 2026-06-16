Arthur torna (di nuovo) alla Juventus. Il Gremio: "Nessun accordo"

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Arthur Melo torna alla Juventus in cerca di una nuova sistemazione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Gremio con un comunicato in cui ha spiegato di non aver confermato il prestito deciso la scorsa estate con il club bianconero che detiene il cartellino del centrocampista brasiliano in passato anche alla Fiorentina.

Questa la nota dei carioca: "Gremio informa la cessazione del legame con il centrocampista Arthur. Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa che il centrocampista Arthur non avrà il suo legame esteso dopo la fine del periodo di prestito contrattuale con la Juventus-ITA, con scadenza il 30 giugno 2026. Di fronte alla manifestazione di interesse per la permanenza dell'atleta, il Club ha formalizzato una proposta di nuovo contratto di lavoro. Non c'è stato un accordo finanziario tra le parti coinvolte, nonostante l'intenzione reciproca di continuità della sua carriera all'Arena. Il Grêmio ringrazia l'atleta per i servizi resi e augura successo nel suo proseguimento sportivo".