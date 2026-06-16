Calciomercato Fiorentina su un gioiello del Frosinone: occhi su Ghedjemis, ecco chi è

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Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo, Fares Ghedjemis, attaccante del Frosinone e della Nazionale algerina, 15 gol nella scorsa Serie B, è diventato uno dei nomi più seguiti di questa sessione di calciomercato. Il classe 2003 ha attirato l'attenzione di numerosi club, sia in Italia che all'estero, grazie alle sue qualità e ai margini di crescita che continua a mostrare. In Serie A, sulle sue tracce ci sono soprattutto Bologna e Fiorentina, con il club viola che segue da vicino la situazione.

La situazione

La società gigliata è alla ricerca di un attaccante under25, rapido e in grado di attaccare la profondità, caratteristiche che rendono il profilo di Ghedjemis particolarmente interessante. La concorrenza, però, è folta. Dalla Francia sono arrivati segnali concreti di interesse, mentre anche alcuni club di MLS e Premier League avrebbero già avviato i primi contatti con il Frosinone. Il club ciociaro è consapevole del valore del proprio talento e non sembra disposto a trattare al ribasso. La valutazione si aggira infatti intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che conferma quanto il giocatore sia considerato un investimento per il presente e per il futuro. La Fiorentina continua a osservare con attenzione gli sviluppi della vicenda, pronta a capire se ci saranno le condizioni per affondare il colpo nelle prossime settimane.

Ora il Mondiale

Per Ghedjemis, come per tanti altri calciatori sul mercato, c'è l'incognita Mondiale. La sua Algeria debutta stanotte (ore 3 italiane) contro l'Argentina campione del Mondo, in una delle gare più interessanti di questo primo turno. Per i più nottambuli quindi - anche se Ghedjemis potrebbe partire dalla panchina - sveglie puntate per un motivo in più.

