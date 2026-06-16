Alle 21 c'è Francia-Senegal al Mondiale: le formazioni ufficiali. Che tridente
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Alle 21 inizia il Mondiale per Francia e Senegal che si affronteranno nella prima gara del Gruppo I, lo stesso che comprende anche Iraq e Norvegia attese da una partita alla mezzanotte italiana. La Francia di Deschamps si presenta con l'attacco delle meraviglie formato da Olise, Dembele e Doue dietro Mbappe. Il Senegal risponde con Mané insieme a Sarr e Jackson.
Queste le formazioni ufficiali della sfida.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué; Mbappé. Commissario tecnico: Deschamps.
SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. Commissario tecnico: Thiaw.
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