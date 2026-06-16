Calciomercato Domani il primo incontro tra la Fiorentina e Kean: gli scenari possibili

vedi letture

Domani atteso il primo incontro tra la società viola e i procuratori di Kean per parlare di futuro: l'attaccante vuole rimanere

Ci siamo, la Fiorentina è pronta a incontrare gli agenti di Moise Kean. Il giorno giusto è domani: i dirigenti viola avranno un confronto faccia a faccia con l’entourage dell’attaccante per iniziare a definire la sua posizione. Il tema Kean è decisivo per la programmazione dell’estate, sia perché è il giocatore più pagato della rosa (4,5 milioni più bonus), sia perché il più remunerativo in potenza. Ricordiamo la presenza della clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida dal primo al quindici luglio.

Le ragioni del confronto

Prima di allora i procuratori del classe 2000 vorranno avere uno straccio di idea della sua centralità o meno nella progetto Fiorentina. Ecco perché le prossime ventiquattro ore saranno così importanti. Sulla base della gestione di Kean che ha in mente la dirigenza viola si costruirà il futuro di entrambe le parti in causa. I rapporti tra il ds viola, Fabio Paratici, e l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, sono ottimi. Adesso servirà un po’ di chiarezza sulle strategie reciproche.

La volontà del giocatore

Il centravanti sta bene a Firenze, città che l’ha professionalmente rivitalizzato, quindi non spinge per essere ceduto, ma vorrà capire per prima cosa le intenzioni del club. Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina, vede in lui un punto di riferimento, motivo per cui c’è da credere che la società possa volerlo accontentare. In tutto questo il contratto di Kean, rinnovato lo scorso agosto, è ancora molto lungo: scadrà a giugno 2029. Vedremo quale piega prenderà la vicenda.