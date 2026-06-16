Due nuovi nomi svelati dalla Fiorentina per la partita del Centenario: Mutu e Dainelli
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Nuovi protagonisti della partita per celebrare il centenario della Fiorentina svelati quest'oggi: si tratta di Adrian Mutu e Dario Dainelli. Nel match celebrativo che vedrà affrontarsi le Legends della storia viola contro la squadra di Operazione Nostalgia, si aggiungono anche i due grandi ex viola che dunque scenderanno in campo il prossimo 2 settembre alle ore 20. I due si aggiungono ai calciatori già annunciati, Sebastien Frey, David Pizarro, Angelo Di Livio e Giuseppe Rossi. La partita, i cui partecipanti verranno svelati via via, si disputerà al Franchi.
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