Anche la Juventus si iscrive alla corsa per Viery: il motivo? Un ex viola

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Arthur Melo torna a incrociare il nome della Fiorentina, anche se indirettamente. Il centrocampista brasiliano, che nella stagione 2023-24 ha vestito la maglia viola in prestito dalla Juventus, resta infatti uno degli esuberi del club bianconero e il suo futuro è ancora tutto da definire. Come riportato da Tuttosport, il classe 1996 è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel giugno 2027 e percepisce un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Nell'ultima annata Arthur ha giocato in prestito al Gremio, club che vorrebbe confermarlo anche per il prossimo campionato. Al momento, però, la società brasiliana non sembra intenzionata a soddisfare la richiesta di 10 milioni di euro fissata dalla Juventus per il cartellino del giocatore.

Sulle tracce dell'ex Barcellona ci sarebbe anche il Besiktas di Vincenzo Italiano, con il tecnico ex Fiorentina che apprezza le caratteristiche del regista brasiliano. Sempre secondo Tuttosport, nella possibile trattativa tra il club turco e la Juventus potrebbe essere inserito anche Viery. Si tratta di un difensore centrale brasiliano classe 2005, profilo che viene seguito con interesse anche da Fiorentina e Bologna. Il giovane talento è legato al proprio club da un contratto valido fino al 31 dicembre 2029 e presenta una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Nonostante ciò, la sua valutazione di mercato sarebbe attualmente intorno ai 20 milioni di euro.