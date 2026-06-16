Gattuso pronto a fare come con la Fiorentina? Prime frizioni con l'ambiente Lazio

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La Lazio è pronta a voltare pagina dopo una stagione al di sotto delle aspettative e il cambio di guida tecnica che ha visto l'arrivo di Gennaro Gattuso al posto di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste punta a ripartire con un nuovo progetto, ma dovrà fare i conti con margini di manovra piuttosto ridotti sul mercato.

Come evidenziato da Tuttosport, la società sarebbe infatti vincolata a operare senza aumentare il saldo negativo delle proprie operazioni, salvo un intervento diretto del presidente Claudio Lotito attraverso una ricapitalizzazione oppure una cessione in grado di garantire almeno 20 milioni di euro di incasso. Un'eventualità che, nel corso della gestione dell'attuale patron, non si è mai concretizzata. Una situazione che potrebbe già aver generato qualche perplessità nello stesso Gattuso. Un aspetto da monitorare nelle prossime settimane, considerando anche quanto accaduto nel recente passato con la Fiorentina, quando il tecnico calabrese interruppe il rapporto con il club viola pochi giorni dopo aver trovato l'intesa per il suo approdo in panchina.