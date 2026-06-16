Gravina punzecchia: "Chi mi criticava ha preso lo stesso allenatore..."

vedi letture

Gabriele Gravina, ex presidente della FIGC, nel suo lungo intervento a margine dell'evento di presentazione del nuovo libro di Ivan Zazzaroni al Circolo Canottieri Aniene a Roma, ha parlato anche di Rino Gattuso e della scelta di Lotito di prenderlo come allenatore della Lazio: "Gravina non scende in campo, ma qualcuno ha detto che Gravina è quello che ha scelto l’allenatore - le parole riportate da TMW. Questa persona poi ha scelto lo stesso allenatore ma sorvoliamo su questo".

Sul prossimo presidente federale, Gravina ha aggiunto: "Possiamo cambiare gli Abete, i Tavecchio, i Gravina e ora auguro a Giovanni Malagò di prendere il posto. La priorità è una, bisogna togliere il diritto di veto perché non si può fare una riforma se il 3% non è concorde. Questo è antidemocratico, abbiamo proposto 17 leggi sui campionati, poi è chiaro che se ogni campionato si mette in mezzo non puoi fare nulla e quindi Gravina va a casa".