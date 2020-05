RIBERY, Un anno fa addio al Bayern: "Sempre con me"

Lungo post celebrativo via-social per l'attaccante viola Franck Ribery: in attesa di sapere quando potrà tornare ad allenarsi assieme ai suoi compagni, il francese ha celebrato con una serie di foto la sua ultima partita con la maglia del Bayern Monaco (un anno fa esatto) con la quale ha giocato per nove anni: "Uno dei momenti più emozionanti di sempre per la mia carriera: un anno fa ho festeggiato la mia ultima partita dopo 9 anni con il Bayern" - ha scritto il numero 7 - "Non mi dimenticherò mai di quel giorno: sarete sempre tutti parte della mia carriera e del mio cuore".

One of the most emotional moments of my career & memories forever. 1 year ago I celebrated my 9th championship with the @FCBayern family & played my last match in the Allianz Arena.

I will never forget this day.

Forever part of my career.

Forever part of my heart. #MiaSanMia pic.twitter.com/vRmIPeqM6l