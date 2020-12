Franck Ribery torna a parlare e lo fa tramite il profilo Twitter in cui posta una foto in cui tiene un pallone sulla fronte. Sotto scrive: Testa alta, rialzati e non mollare mai". Un messaggio positivo in un periodo no, suo e della squadra viola.

Look 🆙

Get 🆙

And don’t ever give 🆙 pic.twitter.com/Ao9letS2to — Franck Ribéry (@FranckRibery) December 3, 2020