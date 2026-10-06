Anche Ribery tra gli sponsor di Alaba all'Udinese: "Franck e Modric mi hanno aiutato"

C'è anche Franck Ribery tra coloro che hanno spinto David Alaba a sposare il progetto Udinese. Lo ha detto lo stesso difensore austriaco, presentatosi oggi in conferenza stampa da nuovo giocatore bianconero, spiegando che prima di scegliere i friulani ha sentito il parere di vari ex compagni di squadra e tra questi anche il francese ex Fiorentina: "Sì ho parlato con diversi giocatori come Modric, Arnautovic e Ribery. Sul ruolo, ho parlato con il mister e deciderà lui, posso fare il centrale a tre ma anche il braccetto di sinistra".

Così invece Alaba sulle prime impressioni sul mondo Udinese: "Mi avete fatto sentire a casa fin da subito, vi ringrazio per questa accoglienza. Mi sento bene e mi sento pronto a giocare, ho cominciato già ad allenarmi con la squadra da circa una settimana e mi sono allenato duramente nei mesi scorsi. Ho parlato spesso con Runjaic del mio ruolo, ho giocato spesso come difensore centrale, mi sento a mio agio lì, ma ho giocato anche in altre posizioni ma principalmente mi sento bene come difensore centrale. Sui club posso dire che sì, ho parlato con altri club italiani".