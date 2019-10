RIBERY, Non si riconosce in FIFA: "Chi è questo?"

Franck Ribery a FIFA 20, noto videogioco calcistico prodotto da EA Sports, non sembra lui. La realizzazione del volto dell'attaccante della Fiorentina sulla piattaforma video-ludica non è esattamente fedele, ed è un eufemismo, tanto da aver spinto lo stesso Ribery a dedicare un post in merito. Pubblicando un'immagine della sua rappresentazione in-game, il francese ha scritto: "Giocavo a FIFA 20 con i miei figli e... ehi, EA Sports, chi è questo?!?" si è chiesto ironicamente.

Played #FIFA20 with my kids not long ago.

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019