RIBERY, È stato proposto anche al Torino ma...

Franck Ribery e l'Italia: oltre alla Fiorentina, potrebbe esserci anche il Torino nel suo futuro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i granata sarebbero infatti tra le squadre contattate dall'entourage del francese, in uscita dal Bayern Monaco e in cerca dell'ultimo contratto in carriera. No, grazie: sarebbe stata questa la risposta di Bava & Co. Al netto della stima, inevitabile, per il giocatore, l'affare sarebbe infatti considerato non fattibile.