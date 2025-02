Retegui risponde a Kean ma avverte: "Anche altri stanno facendo bene"

Mateo Retegui con il poker di oggi ha risposto a Moise Kean che giovedì aveva fatto una doppietta, staccandolo così di 5 gol (20 a 15) in classifica marcatori. Ma per Retegui non è corsa a due: "Se ci siamo mai sentiti io e Kean? Non solo io e lui stiamo facendo bene in campionato - risponde a Dazn l'italo argentino - Devo pensare all'Atalanta, abbiamo dimostrato di poter fare bene e ora testa Bruges".

Con i 4 gol Retegui è entrato anche nella storia dell'Atalanta: è infatti il primo giocatore del club bergamasco a raggiungere quota 20 nelle prime 24 giornate di serie A.