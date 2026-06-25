La Lazio punta un ex obiettivo viola: Diego Coppola del Brighton
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La Lazio pensa a un ex obiettivo della Fiorentina. Si tratta di Diego Coppola, che secondo TuttoMercatoWeb.com potrebbe essere il sostituto di Mario Gila in maglia biancoceleste. Il club di Lotito avrebbe individuato nel difensore del Brighton il profilo giusto per rinforzare la retroguardia. Gli inglesi lo valutano circa 12 milioni di euro ma non escludono anche un possibile prestito, soluzione che potrebbe favorire il ritorno in Serie A del classe 2003 passato dalle fila del Verona.
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