Social Futuro lontano da Firenze? Gudmundsson si rilassa giocando a golf, Nicolussi approva

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Il futuro dell'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson sembra lontano da Firenze, con l'entourage che sta cercando una destinazione in A o all'estero. Intanto il giocatore viola è tornato a casa in Islanda e si rilassa con serate con gli amici o giocando a golf. Proprio in questi minuti infatti il giocatore ha postato una foto su un campo da golf in cerca della.. 19esima buca, il luogo post partita dove i golfisti si riuniscono per una specia di terzo tempo.

Tra gli amici che hanno commentato, oltre a molti amici islandesi anche Hans Nicolussi Caviglia, ex compagno di Gudmundsson nei primi sei mesi della stagione proprio alla Fiorentina. Un semplice applauso di approvazione.