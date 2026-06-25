Gimenez da obiettivo viola a giocatore di Farioli? In Messico non hanno dubbi

vedi letture

Da obiettivo viola, o comunque da attaccante accostato alla Fiorentina, a possibile gicatore di Francesco Farioli. Parliamo del centravanti del Milan, Santiago Gimenez, attualmente impegnato al Mondiale col suo Messico, che, stando alle notizie che circolano nel suo paese, sarebbe destinato a lasciare il club rossonero. Il suo entourage sta lavorando ad un trasferimento al Porto e secondo Deportes Total Mx sarebbe ormai in dirittura d'arrivo.

Milan e Porto, si legge infatti, stanno portando avanti le trattative,anche sulla scia delle indicazioni del tecnico Francesco Fariol, che avrebbe inserito Gimenez in cima alla sua lista della spesa in vista della prossima stagione. Al Milan andrebbero addirittura 28 milioni di euro più ulteriori 7 di bonus. Una cifra notevole alla luce della sfortunata stagione del centravanti che ha collezionato solo 16 presenze e zero gol, condizionato dagli infortuni.