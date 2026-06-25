In attesa che si sblocchi Beltran, il River riprende Borré

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Il River Plate incontra difficoltà per arrivare ad uno tra gli attaccanti di Torino e Fioretina, Giovanni Simeone e Lucas Beltran. Per questo intanto sta cercando di riportare a casa Rafael Santos Borré. Il club di Núñez ha infatti saputo le condizioni per riavere l'attaccante colombiano che ora gioca nell'Inter Porto Alegre e che ha già giocato nel River tra il 2017 e il 2021.

Secondo quanto riporta il Clarín, le cifre, sia del trasferimento che dell'ingaggio del giocatore, sono addirittura inferiori rispetto a quelli dell'estate in cui il club aveva preso il 30enne. Il giocatore avrebbe già detto sì.

Il suo possibile arrivo comunque - specifica il portale - non dipende da ciò che succederà con Giovanni Simeone o Lucas Beltrán, le cui trattative sono bloccate. Borré può giocare infatti accanto a uno degli attaccanti menzionati, dato che River cerca più di un giocatore per rinforzare il proprio attacco. Per quanto riguarda Beltran, River e Fiorentina avrebbero raggiunto un accordo di massima ma manca l'ok del giocatore che vorrebbe restare nel calcio europeo.