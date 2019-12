RASTELLI, Castrovilli? La crescita viola passa da lui

L'ex tecnico del Cagliari e della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato di Castrovilli, avuto proprio nella sua esperienza a Cremona. Queste le sue parole a TMW: "Se resterà anche il prossimo anno? Per quelli che sono gli obiettivi di crescita della Fiorentina credo che il percorso passi dal mantenimento di determinati calciatori. Tra cui, appunto, Castrovilli. Qualcuno che gli somigli in B? Ci sono tanti ragazzi interessanti, ma è ancora presto per trovare il nuovo Castrovilli".