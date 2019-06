RASMUSSEN, In campo 90' nel 3-1 all'Austria U21

Novanta minuti in campo per Jacob Rasmussen nel secondo match del girone tra la Danimarca Under 21 e Austria Under 21. Il difensore della Fiorentina ha prevalso con la sua Nazionale per 3-1 sugli austriaci grazie alla doppietta di Maehle e al gol di Olsen, inutile invece il gol di Lienhart. Da segnalare che l'Austria sul risultato di 1-1 ha fallito un calcio di rigore. Le due squadre sono adesso appaiate in testa alla classifica a 3 punti insieme alla Germania che giocherà tra poco contro la Serbia.