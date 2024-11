RANKING UEFA, Viola 7ª italiana per punti: classifica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oltre ai benefici nell’immediato presente, in termini di classifica, o nell’immediato futuro in termini di qualificazione diretta agli ottavi di finale, il match di stasera al Franchi contro il Pafos sarà importante anche in termini di ranking UEFA. L'Italia, al momento, è al secondo posto tra tutte le nazioni qualificate e, quindi, come la passata stagione, guadagnerebbe un posto extra in Champions League. Una notizia che alimenterebbe le probabilità della squadra gigliata di centrare l’Europa che conta dopo più di un decennio abbondante.

In questo momento, però, la squadra allenata da Raffaele Palladino, sia per il minor numero di match disputati rispetto a chi partecipa all’Europa League e alla Champions League (alla fine dei conti, nel maxi girone le partite saranno sei e non otto), sia per il fatto che una vittoria in Conference non vale quanto una vittoria in Champions, si trova settima tra le italiane in termini di apporto punti, con "soli" 5 punti guadagnati, sotto anche al Bologna che non ha ancora vinto in Champions ed ha raccolto solo un pareggio. Sotto i viola c'è solo la Roma con 4.

Questa la classifica completa, come riportato da Tuttomercatoweb.com:

Inter - 15 punti

Atalanta - 14 punti

Milan - 12 punti

Juventus - 12 punti

Lazio - 8 punti

Bologna - 7 punti

Fiorentina - 5 punti

Roma - 4 punti

Punti totali: 77 - Media: 9.625