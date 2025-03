Ranking UEFA, l'Italia spera sulla Spagna. Lazio e Fiorentina dovranno fare il loro

vedi letture

Dopo il completamento dei quarti di finale di Champions League si aggiorna anche la situazione relativa al ranking UEFA stagionale per nazioni, quello che ai migliori due paesi dell'annata darà un posto in più per la prossima edizioni della Coppa dalle grandi orecchie. Ora come ora, l'Italia si gioca tantissimo con Europa e Conference League, in particolare vale doppio la sfida fra Athletic e Roma dove abbiamo l'opportunità di fare punti ed eliminare una squadra spagnola. Servirà una mano anche da Manchester United e Vitoria Guimaraes, con la speranza che abbiano la meglio su Real Sociedad e Betis. Lazio e Fiorentina ovviamente dovranno fare il loro, superando il turno.

Questo il ranking attuale:

1. Inghilterra 23.035 (5 squadre in corsa su 7)

2. Spagna 20.892 (5 su 7)

- - -

3. Italia 19.375 (4 su 8)

4. Germania 17.546 (3 su 8)

5. Portogallo 16.250 (1 su 5)

6. Francia 15.785 (2 su 7)

7. Olanda 15.250 (2 su 6)

8. Belgio 15.250 (1 su 5)

9. Grecia 12.187 (2 su 4)

10. Norvegia 10.812 (2 su 4)